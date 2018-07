Il programma dei festeggiamenti di Porta Sant’Andrea per la Vittoria della 37ª Lancia d’Oro

Sabato 14 luglio sarà celebrato il Te Deum di ringraziamento. Alle ore 17.30 il Capitano e i Giostratori con i figuranti del Quartiere, preceduti dal Gruppo Musici della Giostra, porteranno la Lancia d’Oro nella Chiesa di Sant’Agostino dove alle 18.00 sarà celebrata una S. Messa di ringraziamento. Al termine della Funzione religiosa, Gruppo Musici e Figuranti sfileranno per in Corso Italia fino a raggiungere la Pieve di Santa Maria per rendere omaggio al Divino Donato, Patrono di Arezzo, cui è dedicata l’edizione di giugno della Giostra del Saracino.

La “Cena della Vittoria” per la conquista della 37° Lancia D’Oro si terrà venerdì 20 luglio alle ore 20.30 presso il “Bastione San Giusto”, location affascinante nelle immediate vicinanze della sede, il cuore pulsante del Quartiere. Sono già iniziati i preparativi per festeggiare nel migliore dei modi quella che è una vittoria storica per Porta Sant’Andrea che ha raggiunto il primato nell’albo d’oro della manifestazione.

Questi il programma e le informazioni per poter partecipare alla cena di gala:

alle ore 20.00 aperitivo di benvenuto in Piazza San Giusto;

alle ore 20.30 inizio della cena presso il Bastione San Giusto;

a seguire serata musicale in Piazza San Giusto con il sound di Nicola Lucioli dj set.

Il costo per la partecipazione alla cena è di 32 € per i soci e 37 € per i non soci; per i bambini fino a 12 anni sarà allestito un tavolo con animatrici dove i più piccoli potranno cenare con un menù loro dedicato al costo di 15 euro.

I biglietti potranno essere ritirati nei giorni 16, 17 e 18 luglio dalle ore 21.00 alle ore 23.30 presso la sede di via Delle Gagliarde.

Per prenotare il proprio posto a tavola contattare i seguenti numeri 333.1868218 / 328.8658260 (anche tramite messaggio WhatsApp).

Per informazioni: www.portasantandrea.com e pagina Facebook Quartiere di Porta Sant’Andrea