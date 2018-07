Ilva: Apa (Uilm), Di Maio chiede a Mittal miglioramenti su ambiente e lavoro (2)

(AdnKronos) – “Sul piano industriale – dice Apa – non ci si può proporre una crescita dei volumi e minore occupazione, questi sono stati gli elementi fondamentali che non ci hanno consentito di fare l’intesa con Mittal. Per questo abbiamo sollecitato il Governo di accelerare le condizioni che lo stesso deve porre a Mittal in quanto le tempistiche non sono ininfluenti, noi ci auspichiamo che entro luglio ci sia la svolta. Il Ministro ha riconfermato che non vi è nessuna chiusura dei siti, per questo è necessario che lo stesso acceleri le richieste a Mittal in modo da riprendere rapidamente il negoziato. Negoziato che per la Uilm deve salvaguardare tutti i 13700 addetti più l‘indotto”.

