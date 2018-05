Ilva: Calenda, scelta cordata dopo gara, come si fa in paesi seri

Roma, 12 mag. (AdnKronos) – “‘Sono mesi che chiedo a Calenda perché è stata scelta una cordata’ dice Francesco Boccia. Perché è stata fatta una gara come dovresti sapere e come si fa nei Paesi seri. Cosa diversa da pretese feudali, ‘cozze pelose’ e affini”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.

L’esponente del Pd, Francesco Boccia, in un precedente tweet aveva scritto: “il no su accordo #Ilva è di tutti i lavoratori e di tutti i sindacati. @CarloCalenda anziché attaccare @micheleemiliano si chieda il perché. Le vertenze si chiudono se c’è condivisione piano industriale e certezza azionariato. Non ci sono entrambe e il No era inevitabile”.