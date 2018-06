Ilva: Palombella regala casco metalmeccanico a Di Maio, decida per lavoratori e Paese

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – Un casco da metalmeccanico come buon auspicio per la vertenza dell’Ilva. A regalarlo al ministro dello sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio, è il leader Uilm, Rocco Palombella al termine del suo intervento dal palco del XVII della confederazione di via Lucullo.

“Dopo 6 anni di una trattativa lunghissima non è possibile che Mittal si prende un gioiello come l’Ilva e vuole lasciarci 4 mila esuberi. Ma se è un gioiello perché ci devono essere esuberi? Basta. E vorremmo che il ministro prendesse una determinazione non a favore del sindacato ma dei lavoratori e del Paese. Lo chiedo sommessamente”, scandisce Palombella sommerso da una valanga di applausi dal catino superaffollato della sala congressuale.