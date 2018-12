Imperial: ricavi per 209 mln euro in 2017, acquisisce 24 punti vendita

Milano, 10 dic. (AdnKronos) – Imperial, azienda leader del fast fashion italiano, che ha chiuso il 2017 a 209 milioni di euro, ha acquisito 24 punti vendita dalla società di franchising Hfn tramite un’operazione finanziaria del valore complessivo di oltre 4 milioni di euro. Gli store (di cui 21 a marchio Imperial e 3 a marchio Dyker, brand di moda maschile appartenente alla società Hfn) sono localizzati tra Lombardia e Triveneto e hanno una metratura media di circa 150 mq.

Adriano Aere, presidente di Imperial, ha spiegato che “il progetto di espansione retail messo in atto dall’azienda è un elemento fondamentale per poter continuare ad affermare la forza dei nostri brand sul territorio nazionale. Grazie a questa acquisizione possiamo contare su 74 negozi diretti in Italia. Il nostro network è in costante crescita e ad oggi vantiamo oltre 200 monomarca totali tra Imperial e Dixie se consideriamo anche gli store in franchising.”

I mercati esteri ad oggi costituiscono il 55% del turnover complessivo. Germania, i Paesi del Nord Europa e la Francia si confermano per il Gruppo Imperial una parte fondamentale del business, ma il gruppo italiano guarda ora ad Asia, Medio Oriente e Stati Uniti.