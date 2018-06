Imprenditore italiano ucciso con la moglie in Colombia

Roma, 18 giu. (AdnKronos) – Uccisi a colpi di pistola all’uscita da un ristorante a Risaralda, in Colombia. Sarebbero morti così l’imprenditore piemontese Roberto Gaiottino e la moglie colombiana Claudia Patricia Zabala Dominguez. L’omicidio della coppia, che viveva a Barbania, nel Canavese, è avvenuto a Risaralda, luogo d’origine della donna. L’ambasciata d’Italia a Bogotà, in stretto raccordo con la Farnesina e con le autorità locali, – riferiscono fonti della Farnesina all’Adnkronos – seguono il caso del connazionale in contatto con i famigliari per prestare ogni possibile assistenza.