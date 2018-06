Imprese: Confartigianato, cresce difficoltà accesso al credito

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Parlando di risorse per le imprese voglio richiamare l’attenzione sulle crescenti difficoltà per le piccole imprese a finanziarsi in banca. Le banche si sono strutturate, un po’ per necessità un po’ per scelta, in modo tale che non hanno più convenienza a fare prestiti per piccoli importi. Configurando, diciamo noi, un’area a fallimento di mercato dove dovrebbe intervenire un istituto pubblico di credito speciale così come previsto nel Contratto per il Governo”. Ad affermarlo è il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, nel corso del suo intervento all’Assemblea.