Imprese: Di Maio, in Ue direttive fatte su modelli diversi dal nostro

Roma, 26 giu, (AdnKronos) – “Non possiamo più pensare che a livello europeo si facciano regolamenti, direttive e raccomandazioni sui modelli delle imprese degli altri paesi che non hanno con noi similitudini. Il nostro tessuto produttivo è un unicum. Le nostre aziende piccole hanno fatto il Made in italy e hanno prodotto dell’eccellenze. Non dobbiamo combattere il fatto che le nostre imprese siano piccole ma vederle come la nostra principale risorsa”. Ad affermarlo, dal palco di Confartigianato, è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.

Le normative a livello europeo e in particolare quelle che riguardano gli appalti pubblici, aggiunge Di Maio, “non hanno tenuto presente che cosa fosse l’Italia a livello produttivo”. Proprio per questo, la cosa “più importante a livello europeo è rimettere le piccole imprese al centro della nostra normativa. La questione dei migranti è solo l’antipasto delle nostre battaglie a livello europeo. Dobbiamo proteggere il nostro tessuto produttivo”, conclude.