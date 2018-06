Imprese: Di Maio, rimettere in sesto istituti tecnici

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “L’Impresa 4.0 non può funzionare senza l’apporto di strumenti della nostra istruzione che sono fondamentali: quando incontro le imprese, quelle che hanno i macchinari nuovi, lamentano di non riuscire facilmente a reperire le persone che possano lavorare con quei macchinari”. Proprio per questo “come chiedono loro dobbiamo rimettere in sesto gli Istituti tecnici che prima funzionavano e ora sono la Cenerentola dell’Istruzione italiana. Spero di mettermi il prima possibile al lavoro con il ministro dell’Istruzione”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, dal palco di Confartigianato.