Imprese: il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Torna con la 2° edizione “Italia Africa Business Week”, il forum dedicato a imprenditori italiani e africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell’Uganda, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum “Italia Africa Business Week”, organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme a Cléophas Adrien Dioma Direttore del progetto “IABW2018” e coordinatore del gruppo di lavoro su ”Migrazione e Sviluppo” del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo.

La conferenza, che si svolgerà a Milano nella mattinata del 12 luglio (ore 10.30), presso il “Talent Garden Merano” in Via Merano 16, presenta il Forum che si terrà a Roma il 17 e il 18 ottobre. L’Italia Africa Business Week è il primo evento del genere in Italia, un Forum ideato al fine di sviluppare opportunità di business ed accordi di cooperazione, dove imprenditori africani ed italiani possono incontrarsi al fine di creare nuove partnership. Con previsioni di crescita senza precedenti il continente africano rappresenta il futuro per investimenti ed opportunità di business e questo Forum vuole essere il primo evento di una lunga serie per favorire scambi economici e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

