Imprese: italiano il top manager dell’anno di Hosch a livello mondiale

Roma, 4 ott. (Labitalia) – Al termine dell’annuale International management meeting tenutosi nella regione della Rhur nella Germania settentrionale, la multinazionale tedesca Hosch ha premiato come ‘Top manager dell’anno’ il dirigente campano Mario del Pezzo, attuale direttore generale della sede italiana di Salerno. Selezionato tra 20 manager del gruppo internazionale tedesco è stato premiato presso la sede di Recklinghausen dal sindaco della città, Christoph Tesche, alla presenza dell’amministratore delegato e della neo proprietà, con la seguente motivazione: “Per gli eccellenti risultati conseguiti in ambito di gestione, innovazione, formazione e crescita del capitale umano”.

“Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento -ha detto Mario Del Pezzo, direttore generale di Hosch Italia e consigliere di Manageritalia Campania- che premia la passione e i sacrifici investiti nello stimolante mercato italiano, da sempre attento, qualificato e capace di apprezzare le tecnologie innovative del nostro gruppo. Ho sempre creduto -ha aggiunto Del Pezzo- nel lavoro di squadra e nei valori umani e desidero condividere questo riconoscimento con tutti i miei collaboratori che hanno dato il massimo, ogni giorno con dedizione, per rendere Hosch Italia una realtà vincente. A loro va la mia riconoscenza e gratitudine per il supporto avuto nella stimolante sfida intrapresa negli ultimi due anni e che ci ha portato a raggiungere questo importante traguardo anche per il nostro territorio”.

Il gruppo tedesco Hosch, leader mondiale nella produzione di sistemi tecnologici per la pulizia di nastri trasportatori, è presente in tutto il mondo tramite filiali dirette e distributori qualificati ed orientato ai fabbisogni dell’industria pesante. Mario Del Pezzo, nato a Napoli 44 anni fa, sposato con tre figli, ha iniziato la sua carriera nell’industria del Material Handling nel 1998 in Magaldi a Salerno, entrando poi in Bosch Rexroth a Milano e approdando nel 2006 nella multinazionale tedesca Hosch. E’ associato a Manageritalia dal 2006 ed è consigliere di Manageritalia Campania dal 2016.

Mi piace: Mi piace Caricamento...