Imprese: Tecnomeccanica (Dea Capital) acquisisce Mea

Milano, 21 giu. (AdnKronos) – Tecnomeccanica, società controllata da Idea Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, fondo di private equity italiano specializzato nel settore della sostenibilità ambientale gestito da Dea Capital Alternative Funds, società del gruppo De Agostini, ha perfezionato l’acquisizione di Mea dal gruppo industriale Olsa. Mea è attiva nella progettazione e costruzione di stampi e nello stampaggio di minuterie metalliche, con applicazione in settori che variano dall’automotive all’elettronica.

“L’acquisizione di Mea permetterà a Tecnomeccanica di incrementare il giro d’affari a circa 27 milioni di euro oltre ad offrire ai clienti una gamma più ampia di componentistica per il settore dell’automotive lighting, avendo le due società un portafoglio prodotti complementare e sinergico”, ha detto l’amministratore delegato di Tecnomeccanica, Simone Ferrucci

Intesa Sanpaolo ha supportato l’acquisizione con Banca Imi, che ha strutturato l’operazione, rivestendo il ruolo di banca organizzatrice e banca agente, e con Intesa Sanpaolo in qualità di finanziatrice. Le banche sono state assistite dallo studio legale Gitti and Partners. Tecnomeccanica è stata assistita nell’operazione dallo Studio Pavia e Ansaldo e dallo studio Spada & Partners. Olsa si è avvalsa della collaborazione dello studio legale Pedersoli.