In cerca di lavoro? Natale è il periodo giusto

Roma, 18 dic. (Labitalia) – Le vacanze natalizie sono alle porte e chi lavora non vede l’ora di concedersi qualche giorno di meritato relax in compagnia di amici e familiari, possibilmente staccando completamente la spina dal lavoro. Le ultime settimane dell’anno sono sempre percepite come un periodo ‘morto’ dal punto di vista professionale ma, se l’obiettivo per il 2019 è trovare un nuovo impiego, è bene approfittare dei giorni di pausa per dare nuovo slancio alla ricerca. Nonostante tutte le distrazioni delle festività, se si è decisi a trovare un nuovo lavoro è utile dedicare almeno un paio di ore al giorno a quest’attività, mettendo da parte i falsi miti sull’inefficacia del job searching durante le vacanze. Ecco i consigli di Hays Response – la divisione di Hays dedicata ai profili più junior – per rendere proficue le festività natalizie, senza rinunciare al meritato relax.

1. Riduci il livello di attenzione, ma non disconnetterti completamente. Durante la pausa, è sicuramente necessario staccare dal lavoro. Questo, però, non significa disconnettersi completamente; infatti, arrivati a fine anno, è bene fare un bilancio della propria attività lavorativa: cos’è andato bene? Cosa si potrebbe migliorare? Quali sono gli obiettivi futuri? In questo modo, ci si potrà orientare meglio tra gli annunci e le eventuali offerte di lavoro.

2. Organizza il tuo tempo. L’obiettivo delle vacanze è trascorrere del tempo con le persone care e, magari, concedersi qualche ora solo per sé, non certo stare davanti al computer a consultare annunci di lavoro. Nessuno, però, vieta di fare entrambe le cose: ad esempio, al mattino quando si è appena svegli, si possono dedicare un paio d’ore alla ricerca. Fatto ciò, si potrà spendere tutto il resto della giornata divertendosi e rilassandosi.

3. Approfitta del vantaggio. Proprio perché quasi tutti rimandano la ricerca di lavoro all’inizio del nuovo anno, quale momento migliore per selezionare le offerte e inviare le candidature? In questo modo, la concorrenza sarà minore.

4. Il cv giusto al momento giusto. Nessuno guarda i cv durante le vacanze? Non è sempre così, anzi molto spesso manager e responsabili della selezione approfittano del periodo tranquillo per dedicarsi ad attività che non riescono a svolgere quotidianamente e per controllare con più attenzione le email. Se inviato al momento giusto, come ad esempio durante i primi giorni di vacanza, il proprio cv potrà attirare l’attenzione dei recruiter e avere più visibilità rispetto a qualsiasi altro periodo dell’anno.

5. Sii pronto per gennaio. Con il rientro dalle vacanze, le aziende tornano a lavorare a pieno regime e hanno necessità di finalizzare le assunzioni per affrontare il nuovo anno con le risorse giuste. Se ci si è impegnati attivamente nella ricerca a dicembre, l’inizio del nuovo anno potrebbe riservare ottime opportunità. È bene tenersi pronti, quindi, per affrontare eventuali colloqui già nei primi giorni di gennaio: aggiornare il cv, curare il proprio profilo LinkedIn e allenare le proprie capacità di intervista sono gli step fondamentali per non farsi cogliere impreparati a gennaio.