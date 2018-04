Incendi: rogo in un appartamento a Palermo, evacuato palazzo

Palermo, 30 mar. (AdnKronos) – Paura nel pomeriggio a Palermo per un incendio divampato in un appartamento nella zona di via Perpignano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in un’abitazione al terzo piano di uno stabile in via Andrea Anfuso, intorno alle 15, è andata in fiamme una caldaia sistemata in una veranda, in cui c’erano anche quattro bombole di gpl. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno evacuato la palazzina e domato l’incendio. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco che da stamani sferza Palermo, si sono rapidamente propagate all’interno dell’appartamento, che è stato dichiarato inagibile perché distrutto al 90 per cento. Non si registrano fortunatamente feriti.