Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – E’ stato domato alle 13.30 l’incendio divampato intorno alle 12 a Gangi, nel Palermitano. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno mandato in fumo un ettaro circa di macchia mediterranea in contrada Zappaiello. Sul posto sono giunti i carabinieri e personale del Corpo forestale, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Petralia Soprana. I danni sono in corso di quantificazione. Non si registrano feriti.