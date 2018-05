Incidenti: Venezia, su A4 furgone tampona camion, due feriti

Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Alle 13.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il passante dell’autostrada A4 tra i caselli di Martellago e Spinea in direzione Milano per il tamponamento tra un furgone e un camion: due feriti. I pompieri arrivati da Mestre e Mira con tre automezzi tra cui l’autogru e 12 operatori hanno messo in sicurezza i mezzi ed estricato i due occupanti del furgone, rimasti incastrati nell’abitacolo. I due feriti sono stati stabilizzati dal personale del suem 118 e trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.