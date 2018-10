Industria: Istat, ad agosto produzione +1,7% su mese, -0,8% su anno(2)

(AdnKronos) – Ad agosto, su base congiunturale, la produzione industriale, commenta l’Istat, recupera pienamente la flessione del mese precedente. Nel complesso degli ultimi tre mesi, peraltro, l’indice continua a mostrare una lieve diminuzione congiunturale. Anche la variazione tendenziale dell’indice corretto per gli effetti di calendario resta negativa, per il secondo mese consecutivo. A livello settoriale si conferma il maggiore dinamismo dei beni strumentali, il solo settore in crescita in termini sia congiunturali sia tendenziali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...