Industria: primo trimestre 2018 in crescita per Milano, MonzaBrianza e Lodi (3)

(AdnKronos) – L’andamento dell’industria di Lodi. Nel primo trimestre 2018 l’industria manifatturiera lodigiana registra per la produzione una variazione tendenziale positiva (+4,8% su base annua) ed una crescita del +2% rispetto al quarto trimestre 2017. Segno positivo per gli ordini che in un anno crescono del +7,4%, trainati dal +9% degli ordini interni. Leggera flessione per il fatturato, che rallenta sia su base annua, registrando -0,1% (legato al calo del -0,7% del fatturato interno, con la componente estera a +1,5%), sia rispetto al trimestre precedente (-1,4%).

Sul fronte delle aspettative sul primo trimestre 2018, si aspettano stabilità il 55,8% degli imprenditori, con il 34,9% che si aspetta una crescita e il 9,3% che prevede un calo della produzione.

L’andamento dell’artigianato manifatturiero (gennaio – marzo 2018, tendenziale rispetto allo stesso periodo del 2017). Positivo il comparto a Milano (+1,1% la produzione, +1% il fatturato e +3,1% le commesse) bene anche la Brianza (+2,0% gli ordini totali, +2,3% il fatturato e +2,7% la produzione su base annua) e Lodi (+0,1% la produzione, +1,4% il fatturato e +3,2% gli ordini su base annua).