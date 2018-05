Industria: primo trimestre 2018 in crescita per Milano, MonzaBrianza e Lodi

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Un inizio di anno ancora in crescita per l’industria manifatturiera di Milano, Monza e Brianza e Lodi. Nei primi tre mesi del 2018 le imprese milanesi registrano segnali positivi a livello tendenziale per produzione (+2,9%), fatturato (+3,8%) e ordini (+3,9%), soprattutto quelli esteri (+5% circa sia ordini che fatturato). Trend positivo anche a Monza e Brianza (+3,0% produzione, +5,9% fatturato, +4,2% ordini) e a Lodi per produzione (+4,8%) e ordini (+7,4%), stabile il fatturato (-0,1%). Emerge da un’anticipazione dei dati dal Monitor congiunturale del primo trimestre 2018 del servizio studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi oggi, in occasione della presentazione di Unioncamere Lombardia dei risultati dell’analisi congiunturale dell’industria e dell’artigianato manifatturieri.

L’andamento dell’industria milanese tra gennaio e marzo 2018. La produzione industriale manifatturiera registra il +2,9% su base annua (contro il +2,7% dello scorso trimestre) ed una variazione del +0,6% rispetto al quarto trimestre 2017. Positivo l’andamento del fatturato, che registra una variazione tendenziale del +3,8% (grazie anche alla performance delle vendite provenienti dai mercati esteri, in crescita del +4,8%), e una variazione congiunturale del +0,3% (in linea con la media lombarda del +0,2%). La dinamica degli ordinativi riflette l’andamento del fatturato: a trainare è, in particolare, la domanda estera, che registra un +4,9% rispetto allo scorso anno e un +2,4% rispetto allo scorso trimestre.

Per quanto riguarda gli ordini interni la variazione tendenziale si attesta a +3,3%, quella congiunturale a +1%. Positive le aspettative per il secondo trimestre 2018, a fronte di un 56% degli operatori che si attende stabilità dei volumi nel prossimo trimestre, sulla crescita della produzione industriale vi è netta prevalenza di operatori ottimisti (il 33,6%) rispetto ai pessimisti (10,1%).