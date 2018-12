Informazione: al via il nuovo Telegiornale Regionale Veneto (3)

(AdnKronos) – Claudio Cegalin, del Consorzio Reti Nord Est ha spiegato: “La società Consorzio Reti Nordest è stata fondata nel dicembre 2014 con lo scopo di raggruppare le trentennali esperienze dei suoi soci nel settore del broadcasting televisivo locale, realizzando così il più importante operatore d rete televisivo italiano in ambito locale e coprendo con le proprie reti l’intera area del Triveneto. Il Consorzio, in particolare, cerca di gestire le proprie reti in modo integrato ottimizzando le risorse tecniche ed umane e con un occhio attento alle novità che interessano il settore dei Media. I marchi/programmi attualmente trasportati sono: Telenuovo Padova, Telenuovo Verona, TVA Vicenza, Telechiara, Radio Company TV, Radio Ottanta, Radio Padova, Radio Easy Network, Radio Company Easy e Telecittà”.

“Complessivamente, le aziende che usufruiscono dei servizi di trasmissione offerti dal CRNE coinvolgono 160 tra dipendenti e collaboratori. La nostra è una scommessa non facile da vincere ma che si presenta come una sfida affascinante: superare il forte e radicato campanilismo locale, che vige anche nel mondo dell’informazione, per raccontare quotidianamente, nel modo migliore, il territorio veneto, avvalendoci del contributo e del fattivo coinvolgimento nel progetto di ciascuna provincia”, ha sottolineato.

“La nostra informazione vuole essere capillare e sintetizzare nel TG Veneto il meglio dell’informazione locale che, da oltre 40 anni, garantisce nei territori professionalità, competenze e tecnologie all’avanguardia, rappresentando una grande scuola di giornalismo. Abbiamo quindi unito, nell’interesse di tutti i cittadini veneti, le forze con realtà televisive importanti e storiche quali Telenuovo Padova e Verona, TVA Vicenza, Telechiara, Televenezia e Telebelluno; ogni servizio confezionato, riporta la Televisione da cui ha origine, in un’ottica di assoluta complementarietà. Siamo partiti il 3 dicembre, andiamo in onda ogni giorno alle ore 18 garantendo 21 programmazioni della stessa edizione”, ha concluso.