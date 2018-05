Infortuni: Abano Terme, netturbino schiacciato tra bus e furgone muore in ospedale

Padova, 14 mag. (AdnKronos) – Ad Abano Terme questa mattina all’alba un operatore ecologico ha perso la vita mentre stava lavorando. Per motivi che sono ancora al vaglio dei carabinieri, un autobus della linea che collega il centro termale all’aeroporto Marco Polo di Venezia, nell’affrontare una rotonda ha urtato un furgone per l’asporto rifiuti che era in sosta. L’operatore ecologico che stava salendo sul mezzo è rimasto schiacciato.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza ha trasportato l’uomo al pronto soccorso di Abano, ma a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari per salvarlo. L’autista dell’autobus è stato indagato per omicidio stradale. Il corpo dell’operatore ecologico è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.