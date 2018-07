Infortuni: Ance Veneto Giovani, per sicurezza sul lavoro facciamo squadra tutti insieme (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Comprendo – spiega Prearo – le ragioni dei sindacati che hanno indetto uno sciopero per lanciare un segnale. Tale strumento, però, deve mettere al centro del dibattito non solo la questione dei subappalti, ma anche quella che riguarda più da vicino la contrattualistica a 360°: sia nelle grandi aziende strutturate, ma soprattutto nelle piccole e micro aziende artigianali dove spesso la conoscenza della sicurezza, specialmente in edilizia, non è osservata e apprezzata. E’ necessario diffondere la cultura della sicurezza e le responsabilità anche ai Committenti. I professionisti giocano un ruolo fondamentale in questa partita. Gli oneri per la sicurezza devono diventare la pietra miliare del mondo del lavoro. Si tratta di aspetti che richiedono riposte e non possono essere rimandati”.

“Questo – conclude il presidente di Ance Giovani del Veneto – non deve essere, però, il tempo della polemica, ma della responsabilità. Per questo dobbiamo fare squadra perché il piano strategico non rimanga un contenitore vuoto, ma uno strumento snello e veloce per trovare soluzioni anche premianti per chi rispetta le regole da anni ed opera con serietà e professionalità. Mi auguro che venga convocato al più presto un nuovo incontro in Regione. Noi come Ance giovani siamo disponibili anche durante il mese di agosto”.

Correlati