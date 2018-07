Infortuni: Fim, infortunio grave a Piombino, sicurezza imprescindibile (2)

(AdnKronos) – Un’emergenza, sottolinea Apetino, “che dovrebbe essere al primo posto dell’agenda politica, se veramente si tiene alla sicurezza degli italiani. I fattori sono molteplici, dalla carenza e insufficienza di manutenzione, ai pochi investimenti in tecnologia e nuovi macchinari. E i rischi aumentano in maniera esponenziale soprattutto nelle aziende che attraversano crisi industriali come quella di Piombino, dove a causa della mancanza di investimenti e manutenzioni, il rischio di infortuni gravi e dalle conseguenze irreparabili, sono all’ordine del giorno”.

La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, aggiunge, “è un requisito e un diritto imprescindibile e deve essere il pilastro portante del lavoro in tutto il paese”. Su questo, conclude, “c’è molto lavoro da fare, non è più sufficiente l’indignazione del momento, serve creare una cultura diffusa della sicurezza coinvolgendo tutti. La sicurezza non è un costo ma un investimento sul futuro”.