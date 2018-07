Infortuni: operaio muore cadendo da una scala a Palazzo Reale di Milano

Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Un operaio di 69 anni ha perso la vita cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all’interno di una sala di Palazzo Reale, a Milano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.45 di questa mattina. L’uomo, titolare di una ditta specializzata nell’allestimento di mostre ed esposizioni, era in cima alla scala quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo dopo aver fatto un volo di oltre tre metri. Subito è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha trasferito in codice rosso al Policlinico, ma l’uomo è deceduto poco dopo. (segue)

