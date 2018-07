Infortuni: tecnico muore schiacciato da piattaforma a Cesano Maderno

Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Un morto sul lavoro in Lombardia: “un tecnico di 51 anni, manovratore esperto di piattaforme aeree della ditta Banfi, ha perso la vita nel ribaltamento del mezzo in una cartiera di Cesano Maderno, in provincia di Monza, la ditta MD Foils, che nei giorni scorsi a causa del maltempo aveva subito danni al tetto. Per ripararlo l’azienda ha chiamato un’impresa che a sua volta ha noleggiato la piattaforma con il tecnico addetto. Salvo per miracolo un operaio che è riuscito ad allontanarsi in tempo”. Lo rende noto la Cgil Lombardia.

“In Lombardia – secondo i dati ufficiali Ats, quindi relativi solo agli infortuni mortali nei luoghi di lavoro – sono 25 dall’inizio dell’anno, mentre erano 22 nello stesso periodo dell’anno precedente”, si evidenzia nel comunicato.

Secondo i dati Inail, che tengono conto anche di chi perde la vita andando a lavorare, “nei primi cinque mesi del 2018 si passa da 49 a 61 infortuni mortali, 12 in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Uno su due ha riguardato lavoratori con età compresa fra 50 e 64 anni”. Le cause sono ricorrenti: cadute dall’alto, urto con mezzi in movimento, ribaltamento mezzi agricoli. Nel panorama nazionale gli infortuni con esito mortale nei primi cinque mesi del 2018 sono 389, 14 in più rispetto allo stesso periodo del 2017.