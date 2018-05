Infortuni: Treviso, trattore si ribalta, morto schiacciato agricoltore

Treviso, 18 mag. (AdnKronos) – Ennesima tragedia sul lavoro nella Marca trevigiana: un agricoltore muore schiacciato dal suo trattore che si era ribaltato mentre lavorava in un vigneto a Col San Martino (Treviso).

“Serve un’azione efficace di prevenzione ed educazione alla sicurezza”. Di fronte all’ennesima tragedia sul lavoro nella Marca trevigiana – interviene Cinzia Bonan, Segretario generale Cisl Belluno Treviso. La sicurezza deve essere una priorità per tutti – afferma – non è un problema trevigiano, ma veneto e nazionale. Auspico che il tavolo aperto dalle organizzazioni sindacali venete con il governatore della Regione possa dare presto dei risultati concreti: serve l’impegno e la sensibilità di tutti, anche dei lavoratori che devono lavorare in sicurezza”.

Cgil, Cisl e Uil del Veneto hanno concordato una linea comune di azione a fronte dei recenti drammatici casi di infortuni sul lavoro, condividendo un documento unitario con le proposte e le richieste finalizzate a rafforzare la sicurezza sul lavoro e il contrasto agli infortuni.