Vicenza, 21 mag. (AdnKronos) – Pooco fa, a Bolzano Vicentino in via Santa Cristina 5, presso l’azienda agricola “Somel s.r.l.”, M.E. 53 anni, titolare della società, è deceduto dopo essere caduto all’interno di una macchina trituratrice di mangimi per animali. Sul posto si sono recati i tecnici dello Spisal di Vicenza, al fine di verificare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.