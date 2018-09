Infrastrutture: a Monza chiuso Ponte sul Lambro, ‘gravi anomalie’

Milano, 19 set. (AdnKronos) – A Monza è stato chiuso il ponte sul Lambro. La misura cautelare è stata imposta dal Comune con un’ordinanza dopo l’esito delle verifiche strutturali in corso: secondo gli esperti ci sarebbero “gravi anomalie” sul ponte di via Colombo, realizzato negli anni ’50 e costituito da una campata composta da sei travi e cinque traversi in calcestruzzo.

Le “fessurazioni rilevate dagli incaricati dal Comune, che hanno valutato il complessivo stato di degrado del manufatto, hanno imposto ai tecnici comunali la chiusura immediata dello stesso, in attesa del completamento delle indagini statiche e della realizzazione delle necessarie prove di carico”, spiega una nota del Comune.

