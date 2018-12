Infrastrutture: ConfartVeneto, passo avanti va compiuto tutti insieme e va fatto subito (3)

(AdnKronos) – “La digitalizzazione è un acceleratore per la competitività del sistema produttivo. Internet veloce deve essere garantito alle imprese in tutto il Paese, anche nelle aree interne. Disporre di banda larga è oggi essenziale per stare nel gruppo di testa delle imprese in grado di competere sui mercati globali. Ci serve per ottimizzare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, fruire dei servizi in rete, sviluppare l’e-commerce, garantire l’accesso alla conoscenza offrendo la possibilità di aggiornare le competenze distintive delle persone attraverso l’e-learning”, ha proseguito.

“Non è da trascurare l’impatto che la diffusione della banda larga ha sulla trasmissione di dati per la realizzazione di manufatti con le stampanti! La creatività dell’artigianato – ha concluso – che per definizione non ha limiti e confini, non può essere frenata dalla mancanza di questa infrastruttura. Insomma, il passo avanti va compiuto tutti insieme e va fatto subito: il mondo non ci aspetta!”.