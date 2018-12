Infrastrutture: ConfartVeneto, passo avanti va compiuto tutti insieme e va fatto subito

Venezia, 13 dic. (AdnKronos) – Belluno? C’è. Padova c’è così come ci sono Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona. Quasi 400 artigiani che si sono svegliati all’alba e, in pulmann, si sono diretti a Milano per unirsi a centinaia di colleghi provenienti da tutte le Regioni d’Italia. Chiamati a raccolta dalla Confartigianato Nazionale, al MICO Milano Convention Centre, per affermare tanti Sì per la crescita, lo sviluppo e la realizzazione di otto grandi infrastrutture in tutta Italia.

Almeno 1.400 artigiani e piccoli imprenditori si sono radunati per chiedere più coraggio e determinazione per gli investimenti in infrastrutture e grandi e piccole opere. Otto gli esempi scelti, sei gli imprenditori dei territori coinvolti che hanno spiegato le esigenze delle pmi e l’importanza di realizzarle al più presto “A regola d’arte, nel rispetto dell’ambiente e senza spreco di denaro pubblico”.

Agostino Bonomo, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto è stato uno di questi: “Il sistema delle imprese del Veneto – ha esordito – ha un forte bisogno di assi viari che facilitino lo scorrimento e il transito di merci e persone all’interno della regione e la mettano in connessione con il resto d’Italia e d’Europa. Chiunque si sia trovato a passare per le strade e autostrade del Veneto ha di sicuro rilevato l’urgenza di intervenire”.