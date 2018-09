Infrastrutture: Dettori, trasformare a tempo zero denari in cantieri (2)

(AdnKronos) – La lente di ingrandimento che si è poi voluta mettere sulle opere in corso, per poterne valutare i costi-benefici, come più volte richiamato dal ministro, potrebbe essere controproducente. Secondo Dettori, “ogni giorno che passa produce l’effetto indiretto di premiare lo spostamento delle risorse per investimenti verso la copertura del deficit e della spesa corrente, senza alcuna ricaduta sul sistema produttivo”. Insomma, “chiudere le valutazioni rapidamente significa salvaguardare quegli interventi che proseguiranno. Andare lunghi – chiosa – significa abbandonare la speranza di prosecuzione per tutti quelli in valutazione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...