Infrastrutture: incontro Toninelli-Fedriga, presto ministro in Friuli

Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Il rinnovo della concessione autostradale della A4 e la gestione dell’Autorità di Sistema Portuale di Trieste. Sono stati questi i temi centrali dell’incontro odierno, al Mit, tra il Ministro Danilo Toninelli e il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. A riferirlo è il Mit in una nota. Durante il cordiale faccia a faccia, il Ministro ha accettato l’invito del Governatore e presto si recherà in Friuli per approfondire le complesse questioni che vedranno i diversi livelli istituzionali lavorare in spirito di dialogo e collaborazione.