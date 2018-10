Infrastrutture: Mit su Roma-Latina, atti amministrativi slegati da scelte politiche

Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Ogni azione amministrativa attivata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’opera è da considerarsi unicamente quale atto dovuto rispetto alla necessità di tutelare l’Amministrazione da richieste risarcitorie in sede giurisdizionale, e non ha alcuna valenza in relazione alle decisioni politiche sull’infrastruttura, che saranno assunte in un dialogo già programmato con la Regione Lazio, dialogo che auspichiamo possa essere proficuo”. A precisarlo in una nota è lo stesso ministero in relazione al progetto di costruzione dell’autostrada Roma-Latina.

Piuttosto, sottolinea ancora il ministero, “non può più attendere la messa in sicurezza della Pontina. Tantissimi cittadini utilizzano una statale tra le più affollate e pericolose d’Italia. Questo ministero è già al lavoro per garantire in tempi brevi all’importante arteria standard di sicurezza e di qualità degni di un Paese europeo, rimediando così ad anni di incuria e insipienza politico-amministrativa”, conclude il Mit.

