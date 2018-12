Infrastrutture: Moretti (Pd), Regione Veneto alzi la voce con il governo

Venezia, 14 dic. (AdnKronos) – “Il Veneto per crescere ha bisogno delle grandi opere. La Regione faccia la propria parte, alzi la voce con il Governo ‘amico’ affinché stanzi le risorse necessarie per completarle. Sono un tassello indispensabile per lo sviluppo delle numerosissime piccole e medie imprese del territorio”. È quanto chiede la consigliera del Partito Democratico Alessandra Moretti, prima firmataria di una mozione in cui chiama in causa la Giunta Zaia all’indomani della manifestazione organizzata a Milano da Confartigianato e in vista della manifestazione di domani a Verona.

“Solo dal Veneto sono partiti oltre 400 rappresentanti del mondo artigiano. L’appello è stato univoco: serve un sostegno alla crescita, attraverso investimenti in infrastrutture, a cominciare dalla Valdastico Nord, passando per Pedemontana e Alta Velocità – sottolinea – Un recente rapporto di Sace, la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha stimato una perdita per l’Italia di 70 miliardi l’anno di esportazioni, l’equivalente di quattro punti percentuali di Pil, a causa del deficit infrastrutturale”.

“Il Governo del ‘no’ rischia di fare danni incalcolabili, anche se i primi effetti si possono già misurare: – ribadisce Moretti – con il cosiddetto Decreto dignità sarebbero già 100 mila i posti di lavoro persi, mentre con la Legge di bilancio le imprese, secondo stime della Cgia di Mestre, avrebbero un aggravio di tasse e imposte di oltre sei miliardi. Non è certo questa la strada giusta per rilanciare l’Italia”.