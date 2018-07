Infrastrutture: Toninelli, a Mit un mese complesso ma entusiasmante

Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ passato un mese da quando siamo entrati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un mese complesso, ma entusiasmante. Ecco cosa abbiamo fatto e cosa faremo a breve”. E’ il titolare del dicastero di Porta Pia, Danilo Toninelli, a tracciare, in un post su Facebook, un primo bilancio dell’attività svolta dal suo insediamento al Mit e a indicare le prossime tappe.

“Da una parte, la riorganizzazione interna: con più trasparenza sugli accessi dei portatori di interessi, un tema molto sentito per chi, come me, proviene dal MoVimento 5 Stelle; semplificazione e digitalizzazione dei processi messi in atto per erogare servizi ai cittadini; valutazione delle performance su cui commisurare la parte delle retribuzioni che riguarda i risultati”, riferisce Toninelli.

“Dall’altra – prosegue il ministro – le prime azioni legislative dopo il decreto sulle motovedette alla Libia: modifiche al Codice della strada a tutela dei ciclisti; l’importantissima Banca dati per il censimento del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica; una nuova norma per rafforzare il diritto di accesso dei cittadini alle spiagge libere; infine, lo sforzo del ministero per scongiurare quei casi tragici, purtroppo sempre più diffusi, di bambini dimenticati e abbandonati in auto dai genitori. Un tema sul quale torneremo meglio la prossima settimana. Senza dimenticare l’importantissimo avvio del tavolo sulle modifiche al Codice degli appalti”.