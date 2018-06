Infrastrutture: Toninelli, bene anticipo apertura galleria Valnerina

Roma, 19 giu. (AdnKronos) – “Ringrazio l’Anas per l’impegno e la prontezza della risposta nella riapertura, entro il mese di luglio, della galleria Valnerina in Umbria, prevista inizialmente per settembre”. A dichiararlo, in una nota, è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, nell’apprendere dell’apertura anticipata della galleria umbra ‘Valnerina’. “Una risposta importante per i cittadini della Regione e per tutto il settore turistico in vista della stagione estiva, comparto vitale in quelle splendide aree del centro Italia”, sottolinea Toninelli.