Infrastrutture: Toninelli, ciclopedonale Garda, esempio mobilità dolce

Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “In un Paese come l’Italia la mobilità non può che essere al servizio del turismo, della possibilità per tutti di godere dei paesaggi spettacolari che il nostro Paese ci offre. Anche questa è qualità della vita”. E’ quanto scrive il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, che, riferisce, oggi è stato a Limone sul Garda all’inaugurazione della “magnifica” ciclopedonale sospesa sul lago di Garda.

“Ecco – afferma Toninelli – cosa intendiamo quando, prima come M5S e poi come Governo del cambiamento, parliamo di mobilità dolce che rispetta l’ambiente, il paesaggio. E anzi lo esalta. Ecco cosa significa mettere l’uomo che viaggia in simbiosi con la natura. Questa modalità deve integrarsi con altre in un approccio intermodale e multimodale che consente di spostarsi al meglio nel nostro Paese, rispettandone le immense bellezze”.

“Bici, treno, car sharing, veicoli elettrici. Pensate a come tutto diventerà più facile anche nelle nostre città quando potremo mixare al meglio varie modalità di spostamento”, conclude Toninelli.

