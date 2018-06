Infrastrutture: Toninelli, su Tav e Terzo Valico verifiche in corso, presto risposte

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – Sulla realizzazione della Torino-Lione e del Terzo Valico, “le verifiche sono in corso e nelle prossime settimane potremo dare i primi responsi”. E’ l’indicazione che giunge dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo al question time alla Camera.

“Con riguardo alla linea ad Alta Velocità Torino-Lione, riporto quanto sottoscritto nel contratto di Governo: ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia. Ciò che è notorio – ha sottolineato Toninelli – è che su questa direttrice non si sia verificato il previsto incremento dei traffici di merci che era il presupposto fondamentale dell’opera, come ha recentemente confermato anche il Commissario di Governo”. Quanto al Terzo Valico dei Giovi “ribadisco la linea già espressa: servono ulteriori valutazioni costi-benefici e deve essere chiaro che le opere devono essere condivise con le istituzioni locali e con i cittadini, dando ampio risalto alla trasparenza; i cittadini devono sentirsi tutelati dall’azione del Governo”.

” La politica del confronto e la project review – ha detto Toninelli – hanno già dato prova di rappresentare efficaci strumenti di programmazione e valutazione delle scelte strategiche sul tema delle infrastrutture, consentendo di perfezionare i progetti e realizzare risparmi importanti. Nel concludere confermo che le verifiche sono in corso e nelle prossime settimane potremo dare i primi responsi”.