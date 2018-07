Innovazione: Atos, intelligenza artificiale efficace nella quotidianità

Parigi, 10 lug. (Labitalia) – “L’elevata disponibilità di dati, l’economia del cloud su scala e i continui progressi tecnologici hanno contribuito a rendere l’intelligenza artificiale praticabile ed efficace in molte situazioni quotidiane e nelle organizzazioni di qualsiasi settore”. E’ quanto sostiene Atos, leader mondiale nella trasformazione digitale, che ha presentato a Parigi, in occasione degli Atos technology days, tre importanti soluzioni incentrate sull’intelligenza artificiale, disciplina sempre più integrata nel tessuto operativo delle imprese di tutto il mondo.

– Atos quantum learning machine: un supercomputer con una capacità di potenza raddoppiata rispetto alla versione precedente dello scorso anno e la capacità di simulare qubit fisici (la macchina è in grado di simulare fino a 41 bit quantici). La Atos quantum learning machine consente ai ricercatori di tutto il mondo di eseguire simulazioni quantistiche e di sviluppare e convalidare i loro algoritmi quantistici per i futuri acceleratori quantistici con reali qpu (quantum processor units).

– Codex AI Suite: sfrutta le capacità di machine learning e di deep learning per lo sviluppo di una nuova generazione di applicazioni di intelligenza artificiale che sono in grado di percepire, ragionare, agire e adattarsi; soluzioni ideali per affrontare sfide scientifiche, industriali e aziendali, in settori come medicina, sicurezza interna, smart city e data center. Il vantaggio della suite è che da un’unica console di gestione le applicazioni di Ai possono essere distribuite e governate in qualsiasi ambiente, dal cloud (pubblico o private che sia) fino ai sistemi on-premise e persino in sistemi edge.

– Atos Edge computing box prototype: è il primo sistema di edge computing sviluppato da Atos che consente di estrarre ed elaborare preziose informazioni dai dati in tempo reale, vicino all’origine dati (per esempio, dove ci sono sensori e dispositivi IoT), per trasformarle in conoscenza ed accelerare un processo decisionale istantaneo (integrando quidni anche soluzioni software di AI gestibili tramite la suite Codex AI).

Leader mondiale nella trasformazione digitale con circa 100.000 dipendenti in 73 paesi e un fatturato annuo di circa 12 miliardi di euro, Atos è il numero in Europa nei settori big data, cybersecurity, high performance computing e digital workplace. Il gruppo fornisce servizi cloud, infrastructure & data management, soluzioni business & platform e servizi transazionali attraverso Worldline, leader europeo nel settore dei pagamenti.

Atos supporta la trasformazione digitale dei suoi clienti in vari settori di attività: difesa, servizi finanziari, salute, industria manifatturiera, media, energia e servizi pubblici, settore pubblico, vendita al dettaglio, telecomunicazioni e trasporti ed è partner tecnologico delle Olimpiadi e Paralimpiadi a livello mondiale.

