Innovazione: con Groupama assicurazioni e Maxxi Hackathon su Blockchain

Roma, 11 ott. (Labitalia) – Un grande registro aperto, decentralizzato e distribuito che può memorizzare le transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e permanente: in questo modo non c’è più bisogno di intermediari, e tutto è più veloce. E’ la tecnologia blockchain che si prepara a rivoluzionare la nostra vita, online e offline. Il 27 e il 28 ottobre, il MAXXI insieme a Groupama Assicurazioni, da anni partner del museo con iniziative che hanno un forte focus su giovani e innovazione, lancia una sfida a sviluppatori, programmatori, designer, esperti di comunicazione e marketing, copywriter, data analyst, art director che vogliano sviluppare idee che abbiano a che fare con questa tecnologia applicata al mondo delle cultura, e lo fa con una maratona no stop di 34 ore: l’edizione 2018 dell’Hackathon Museum Booster.

Dalle ore 9 del 27 ottobre alle 19 del 28 ottobre, i partecipanti si dedicheranno alla definizione e allo sviluppo di progetti – idee, servizi, prodotti – che utilizzino la tecnologia blockchain, per poterne così indagare il potenziale di applicazione in ambito culturale. Un territorio in corso di esplorazione, che si apre a molti ambiti diversi, dal diritto d’autore, agli archivi d’arte, dal collezionismo digitale, alle autenticazioni di opere. La partecipazione è aperta a gruppi già formati o a singoli individui che, dopo essersi registrati, possono creare il loro gruppo autonomamente o con il supporto dell’organizzazione.

Al progetto vincitore, decretato da una giuria di esperti tra cui Barbara Gasperini, giornalista e autrice tv, Alberto Luna, Talent Garden, e Umberto Tarantino, Solution Developer, Engineering Spa, andrà un premio di 8.000 euro e il gruppo avrà la possibilità di utilizzare il museo come luogo di test e sperimentazione. Per iscriversi all’Hackathon è necessario registrare il gruppo o il singolo individuo compilando la scheda di iscrizione on-line sul sito www.maxxi.art entro le ore 12 del 18 ottobre.

