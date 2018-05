Innovazione: partnership tra Innovaway e P&A Solutions con Google Cloud

Milano, 18 mag. (Labitalia) – E’ ormai ufficiale la partnership tra Google Cloud e Innovaway, con P&A Solutions, al Google Cloud summit. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, che ha visto la partecipazione di 1.500 aziende e partner, giovedì 24 maggio, al MiCo FieraMilanoCity, verrà presentato l’accordo nel corso dell’evento annuale italiano di Google dedicato al cloud; una giornata di aggiornamento e confronto sulle frontiere dell’innovazione e sulle opportunità per le imprese.

Tra gli altri temi del summit lo sviluppo di applicazioni, la sicurezza dell’infrastruttura, gli strumenti di produttività e machine learning, che sono la chiave per la trasformazione digitale. Grazie alla partnership con Google Cloud, Innovaway riesce a sfruttare a pieno gli strumenti messi a disposizione in particolare per le possibilità di integrazione offerte dal Cloud di Google per Sap, di cui è partner P&A Solutions, società del Gruppo Innovaway.

Innovaway è una società di informatica creata nel 1997, conta più di 600 dipendenti, di cui il 55% donne e il 63% laureati, con un’età media di 35 anni. Il gruppo è attivo in sette sedi (Napoli, Milano, Roma, Torino, Palermo, Catanzaro, Tirana) erogando i suoi servizi in 25 lingue e svolgendo la sua attività in tutto il mondo, in più di cento paesi.

L’offerta di It Service management, che ha il suo cuore a Napoli nel quartiere di Soccavo, si avvale di un Multilanguage service desk interno, unico in Italia e tra i primi in Europa, in grado di gestire qualunque esigenza di contatto delle aziende clienti con i propri dipendenti.

L’area It risponde globalmente alle necessità informatiche e tecnologiche dei clienti con un team di esperti in grado di analizzare e progettare, attraverso metodologie consolidate, un’ampia gamma di servizi per affrontare le sfide dell’innovazione, del cloud, del mobile, dei social e dei big data, dalla progettazione alla realizzazione fino alla manutenzione e gestione.

Google punta a una collaborazione profonda con i propri partner per espandersi in tutto il mondo con le soluzioni enterprise. Raddoppiando le risorse messe a disposizione dei partner, Google consente loro di portare offerte di servizi per prodotti rivoluzionari sul mercato in modo che i partner sperimentino un vantaggio competitivo e un fattore chiave di differenziazione nella loro proposta di valore così arricchita.