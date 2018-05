Intesa Sp: B Heroes il programma Tv verso la finale (2)

(AdnKronos) – Le 12 startup selezionate attualmente protagoniste sono Consumer Product – Good Buy Auto, Wash Out, Homepal; Business Innovation – Zzzleep and Go, 3bee, Oval Money; Lifestyle – FitPrime, Wecare, Drexcode; Sharing&Social – BnB Sitter, Start2Impact, Marshmallow Games. Le startup ripescate protagoniste delle sfide: Consumer Product – Filo; Business Innovation – LexDo.it; Lifestyle – Bidtotrip; Sharing&Social – Teeser.

A decidere della sorte dei partecipanti al programma di accelerazione raccontato in TV all’interno del Business Talent, imprenditori e manager di grande valore tra i quali, oltre a Fabio Cannavale, anche Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Silvia Candiani, AD di Microsoft Italia e Laurent Foata, Managing Director di Ardian Growth.