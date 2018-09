Intesa Sp: collaborazione con Classica Hd per divulgare grande musica

Milano, 14 set. (AdnKronos) – Intesa Sanpaolo e Classica Hd hanno avviato una collaborazione per valorizzare e diffondere le rispettive iniziative in ambito musicale e culturale con un progetto per promuovere la cultura lirica e classica italiana. L’accordo prevede di ampliare lo spazio offerto ai protagonisti della musica classica, con eventi live in esclusiva, prime visioni, produzioni speciali, un sostegno di comunicazione ai teatri e l’attenzione verso nuovi pubblici, soprattutto i giovani. Classica Hd è il canale televisivo che oltre vent’anni trasmette 24 ore su 24 opere liriche, concerti, balletti, documentari dai più importanti teatri del mondo.

Classica Hd dedicherà uno speciale al concerto che domani la pianista cinese Zee Zee terrà all’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, nell’ambito di Mito SettembreMusica. In occasione del 150esimo anniversario della morte di Rossini, Classica Hd trasmetterà un ciclo di produzioni tratte dal Rossini Opera Festival di cui la banca è sostenitrice. Inoltre, nel corso dell’anno accademico 2018/2019, Intesa Sanpaolo e Classica Hd destinano una borsa di studio a un allievo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, rendendolo inoltre protagonista di un servizio televisivo. Stefano Lucchini, chief institutional affairs and external communication officer di Intesa Sanpaolo, ha spiegato che “il percorso che stiamo avviando con Classica Hd è importante perché vuole rendere la musica davvero ‘per tutti’: desideriamo che la diffusione dei progetti che sosteniamo trovi ulteriore impulso tramite un soggetto che è ormai di riferimento assoluto, aperto e attento ai giovani”.

Piero Maranghi, editore e direttore di Classica Hd, ha detto che “la musica classica, la grande musica, è una sicura eccellenza italiana. E non vi parlo solo del melodramma e nemmeno di quanto il melodramma conti tuttora, per la definizione del profilo internazionale dell’Italia, vi parlo proprio dell’oggi: delle tante realtà legate alla musica classica operative oggi in Italia, che siano scuole, teatri o festival, e dei numeri che queste realtà producono, dell’indotto che muovono, dei tanti giovani che studiano, seguono e praticano la musica classica, e del buon esempio di passione e disciplina che rappresentano”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...