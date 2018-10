Iraq: Mattarella, spero riconciliazione nazionale

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “In occasione della sua elezione alla Presidenza della Repubblica dell’Iraq, a nome del popolo italiano e mio personale desidero formulare sinceri auguri di successo nello svolgimento del suo alto incarico. Consapevole dell’importanza delle sfide che la attendono, auspico che sotto la sua guida possano trovare pieno sviluppo la ricostruzione del Paese e giungere ad un esito positivo e sostenibile gli sforzi per la riconciliazione nazionale”. Lo scrive il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a al Presidente della Repubblica dell’Iraq, Barham Salih.

“Sono certo -prosegue Mattarella- che la ricerca di un dialogo ampio ed inclusivo sarà al centro del suo mandato, così che tutti gli iracheni possano contribuire alla costruzione di un Iraq più prospero e sicuro. Nel solco della tradizionale e solida amicizia che lega i nostri due Paesi, mi è gradita l’occasione per porgerle sinceri auguri di benessere per la sua persona e per l’ amico popolo iracheno”.

