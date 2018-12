Ismea: “Attacco senza precedenti da Onu ad agroalimentare italiano”

Roma, 13 dic. (AdnKronos) – “Il made in Italy agroalimentare è un fattore trainante dell’economia italiana ed è conosciuto in tutto il mondo. Ma è minacciato e sta subendo un attacco senza precedenti in sede Onu”. Ad affermarlo è stato il direttore generale di Ismea Raffaele Borriello a proposito della Risoluzione Onu, che viene messa ai voti proprio oggi, sulle etichette ‘a semaforo’ che penalizzerebbero in maniera ingiustificata le eccellenze simbolo del made in Italy agroalimentare.

“Sotto attacco sono i nostri prodotti tipici come le Dop Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Mozzarella di bufala, solo per citare qualche esempio, – ha detto Borriello intervenendo alla presentazione del Rapporto Ismea-Qualivita 2018 sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane Dop, Igp e Stg. E’ un attacco ad un sistema economico importante del nostro Paese ed è necessario che tutto il Paese (mondo agricolo, governo e istituzioni) reagisca compatto per salvaguardare le nostre eccellenze ed i nostri territori”.