Istat: M5S, anche per Istituto prioritaria riforma centri impiego

Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Anche secondo Istat è prioritario rafforzare i Centri per l’impiego, sfida centrale nella nostra proposta del Reddito di cittadinanza”. Lo commentano i senatori M5S in relazione al Rapporto annuale dell’Istituto nazionale di statistica. “La produttività cresce troppo poco – aggiungono – e non si può pensare di tornare competitivi svalutando il lavoro e riducendo salari e tutele. Le imprese scommettono e investono sulla qualità quando gli addetti sono stabili. Inoltre, abbiamo un’Italia sempre più spaccata in due in termini di reddito disponibile. E con un gap sempre maggiore tra ricchi e poveri. Siamo di fronte a un’emergenza enorme, poiché non c’è vera crescita senza una robusta opera di redistribuzione. Anche perché chi guadagna meno, evidentemente, ha una maggiore propensione marginale al consumo”.

“Rimane infine il dato di un’occupazione prevalentemente precaria e il gap fortissimo con la media Ue soprattutto rispetto al lavoro giovanile e femminile. Bisogna garantire una svolta a questo Paese e il M5S sta lavorando giorno e notte per dare agli italiani un governo del cambiamento”, concludono i portavoce Cinquestelle a Palazzo Madama.