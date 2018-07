Italia – Croazia: 50 progetti in arrivo, finanziati quasi 120 mln euro

Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – Quasi 120 milioni di euro in arrivo per i progetti “Standard” approvati dal Programma Interreg Italia-Croazia. L’importo finanzierà un totale di 50 proposte progettuali ritenute idonee in sede di valutazione, su un totale di circa 200 richieste presentate. Il Programma dispone di una dotazione totale di 201 milioni di euro provenienti dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per l’intero periodo di Programmazione 2014-2020, di cui 18 milioni di euro sono già stati stanziati a favore dei progetti “Standard+” approvati lo scorso ottobre 2017.

Il Programma Interreg Italia-Croazia, di cui la Regione del Veneto è Autorità di Gestione, ha l’obiettivo di valorizzare il territorio costiero che si affaccia sul mar Adriatico, sia sul fronte italiano che su quello croato, al fine di dare inizio a nuove sinergie e collaborazioni in grado di potenziare lo sviluppo economico e migliorare la qualità dell’ambiente di quest’area e del mare sul quale si affaccia.

La “crescita blu”, intesa come potenziamento dell’economia marittima nel rispetto della sostenibilità ambientale, rappresenta infatti il leitmotiv del Programma Italia-Croazia che ha lo scopo stimolare lo sviluppo marittimo mediante la costituzione di partenariati tra soggetti pubblici e privati aventi sede legale in una delle 8 contee croate e delle 25 province italiane che si affacciano sull’Adriatico.

