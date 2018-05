“Italia primo governo populista in Europa occidentale”

Washington, 11 mag. (AdnKronos/Washington Post) – Il governo che sta prendendo forma in Italia “combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l’Italia in primo fila nella ribellione contro l’ordine politico in Europa”. Lo scrive il ‘Washington Post’ in un articolo intitolato “Nuovi partiti in Italia lavorano per formare primo regime populista in Europa occidentale”. L’avvio di negoziati fra Lega e M5S “ha segnato un improvviso sviluppo dopo due mesi di stallo politico – sottolinea il quotidiano americano – Ma rimangono ostacoli e i due partiti potrebbero aver bisogno di diversi giorni per risolvere le loro questioni, inclusa la scelta di un premier”.

“Se tuttavia si raggiungerà un accordo – osserva il Washington Post – l’Italia sarebbe il primo grande paese occidentale a formare un governo pienamente populista, un governo che, in questo caso, vuole avvicinarsi alla Russia, adottare una posizione più dura contro i migranti e contrastare alcune delle restrizioni di bilancio dell’Ue. Un governo di questo tipo sarebbe anche il test di come una classe ribelle di politici possa governare un paese messo alla prova da due decenni di stagnazione economica e dal flusso di migranti”.