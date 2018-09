Italo: Montezemolo, Allianz in capitale con 11,5%(2)

(AdnKronos) – Il gruppo assicurativo Allianz “e’ un grosso azionista e a noi fa molto piacere che il primo gruppo assicurativo d’Europa creda prima di tutto nell’Italia ma anche in Italo”, ha detto Montezemolo.

“Va molto molto bene, si tratta di una societa’ europea forte, con molte risorse e non bisogna dimenticare che anche Gip e’ il piu’ grande fondo al mondo di infrastrutture e quindi anche un potenziale investitore non solo in treni ma anche in tante altre cose utili. Penso a porti, aeroporti e grandi strade”, ha sottolineato Montezemolo riferendosi a Global Infrastructure Partners che ha acquisito Italo nella scorsa primavera.

