Italo: partnership con Snav, sconti su biglietti nave

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Italo e Snav, compagnia di navigazione leader nel Mediterraneo, questa estate offrono a tutti i viaggiatori la possibilità di raggiungere località turistiche a prezzo scontato. Grazie alla nuova partnership infatti i clienti Italo che acquistano un biglietto del treno avranno il 20% di sconto sull’acquisto del biglietto della nave, potendo usufruire di questa offerta per raggiungere da Napoli le località di Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Lipari, Ventotene, Ponza, Ischia e Procida. Non finisce qui: chi vorrà approfittarne per regalarsi un viaggio all’estero avrà la possibilità di usufruire dello sconto per raggiungere la Croazia, attraccando a Spalato (partendo da Ancona).

Un’opportunità per concedersi una vacanza all’insegna del mare e della natura, immergendosi nel relax dei bagni termali di Ischia o potendo visitare bellezze artistiche quali l’Acropoli di Lipari, la Chiesa di San Pietro a Stromboli, il Porto Romano di Ventotene e le grotte di Pilato a Ponza. Italo e Snav hanno pensato anche ai viaggiatori che programmano un’estate fuori dall’Italia, garantendo sempre il 20% di sconto ai turisti diretti in Croazia.

Prenotare è davvero semplice per tutti i passeggeri Italo: una volta che si è in possesso del biglietto del treno basta prenotare il viaggio con SNAV ed inserire il codice ricevuto in fase di prenotazione. Ancora una volta Italo , sottolinea in una nota, garantisce un servizio di ancillary ai suoi viaggiatori per facilitare la programmazione dei propri spostamenti, garantendo un’esperienza di viaggio a 360°.